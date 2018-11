Laat erfstuk schatten door expert OOK VEILING VAN BIJZONDERE ITEMS OP 'WARMSTE ZONDAG' CHARLOTTE DEGEZELLE

21 november 2018

02u23 0 Roeselare Erfgoedcel Terf organiseert een veiling ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen op zondag 2 december. Het concept doet denken aan het VTM-programma Rijker dan je Denkt?. In het Huis van de Voeding kan je erfstukken laten schatten, maar ook zelf unieke items op de kop tikken op de veiling.

Wie liefhebber is van email reclameborden of verzamelaar van Chinese vazen kan op 2 december zijn hart ophalen in het Huis van de Voeding langs de Spanjestraat. Erfgoedcel Terf viert haar tiende verjaardag en organiseert met de Warmste Zondag van December een dagvullend programma ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen, waarbij de link met erfgoed niet ver weg is. "Tussen 10.30 en 11.30 worden een 120-tal items geveild. Die worden te koop gesteld door een tiental verzamelaars, particulieren en instellingen als KOERS. Museum van de Wielersport", weet Hugo Verhenne van Terf. "De dag voordien, zaterdag 1 december, is er al een toonmoment tussen 14 en 16 uur in het Huis van de Voeding en alle items, met minimumprijs zijn ook te vinden op https://bienet.be/de-warmste-veiling/."





Democratische prijzen

Veilingmeester van dienst is Ignace Van Canneyt, antiquair met 47 jaar ervaring.





"We hebben een zeer gevarieerd aanbod aan democratische prijzen", weet hij. "Het duurste object is een email reclamepaneel van Citroën, met een startprijs van 600 euro. Maar we veilen straks ook een kinderwagen met dubbele bodem waar tijdens WOII mee gesmokkeld werd, een reeks educatieve klaskaarten, een dubbelportret uit 1850, een chicoreibrander en een bronzen beeld van Ambiorix." Daarnaast zal een expert tussen 14 en 17 uur erfgoedobjecten taxeren.





"Publiek is hierbij welkom, maar om een item te laten schatten moest men zich wel inschrijven", weet Hugo. "Onder meer een oude Amerikaanse munt uit 1922, een 100 jaar oude praatstoel en violen uit de 17de en 18de eeuw, gevonden onder de trap van een herenhuis, passeren de revue."





Kerstgeschenkenbeurs

Naast dit alles is er ook van 10 tot 17 uur een kerstgeschenkenbeurs waar je schrijfgerief gemaakt uit 17de eeuwse balken en juwelen gemaakt van oude munten kan kopen. "Doorlopend is er ook kinderanimatie, de Warmste Week Bar en een streekbierenfestival in Brasserie Puur. Alle opbrengsten, van de commissies van de veiling over de standgelden van de beurshouders, gaan naar Pleegzorg West-Vlaanderen", weet Hugo. "Met dat geld willen we graag een bijzonder ontmoetingsmoment organiseren voor onze volwassen West-Vlaamse pleeggasten", aldus Veronique Dhulst van Pleegzorg West-Vlaanderen.





Meer op https://bienet.be/warmstezondag.