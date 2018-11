La Durée en Boury behouden hun Michelinsterren 20 november 2018

02u26 0

Het Izegemse La Durée en het Roeselaarse Boury behouden hun twee sterren. Dat blijkt gisteren, toen de nieuwe Michelingids België en Luxemburg 2019 werd voorgesteld. Nieuwe sterren werden er bij ons niet uitgedeeld.





De nieuwe Michelingids bracht geen groot nieuws voor uw streek, of West-Vlaanderen. In totaal telt de nieuwe gids 139 sterrenzaken. 21 ervan bevinden zich in uw provincie. Samen zijn ze goed voor 27 sterren. De Mandelstreek telt twee sterrenzaken, die beide behouden wat ze hebben.





Vorig jaar nog viel het Roeselaarse restaurant Boury in de prijzen en kaapten chef Tim Boury en z'n team, zeven jaar na de opstart, een tweede Michelinster binnen. Dit jaar blijft alles hetzelfde. Ook voor het Izegemse La Durée verandert er niets. Chef Angelo Rosseel mag zijn zaak al sinds 2013 een tweesterrenrestaurant noemen en ook komend jaar blijft dat het geval.





"De tweede ster is inderdaad al zes jaar geleden, maar ik ben ook nog maar 42 jaar. Ik moet nog een tijdje meedraaien", lacht Angelo. "We doen ons ding en ik weet waar ik naartoe wil. Het draait niet enkel om sterren. Maar het is wel een feit dat België op vandaag maar één driesterrenrestaurant meer telt. We mogen echter niet klagen. Als je ons aandeel op wereldniveau bekijkt zit het hier op culinair vlak wel snor."





(CDR)