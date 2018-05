Kwadestraat dicht 11 mei 2018

02u39 0

De werken aan de bypass tussen de Kwadestraat-zuid en het kruispunt met de Rijksweg (N36) in Rumbeke starten maandag. Ze passen in de ontsluiting van Accent Business Park en de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta die in september 2019 in gebruik wordt genomen. Tot eind mei zal het niet mogelijk zijn om de Kwadestraat in te rijden vanaf de N36. Een omleiding verloopt via de Sint-Eloois-Winkelsetraat en de Ieperseweg. (SVR/CDR)