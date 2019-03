KVLV organiseert ladies night in Sint-Amandskerk CDR

25 maart 2019

07u17 0

KVLV Roeselare organiseert op woensdag 27 maart voor het eerst een ladies night. Ze strijken hiervoor neer in de ontwijde Sint-Amandskerk aan het Polenplein. Het wordt er genieten van mode, wellness, hapjes, lifestyle,… Alle aanwezigen gaan naar huis met een goodiebag en er is ook een tombola. De ladies night start woensdag om 19 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de leden van de KVLV en kosten 9 euro. Kaarten kunnen ook besteld worden via kvlvroeselare@hotmail.com. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van de vereniging.