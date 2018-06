Kunstwerken fleuren Sportstadion op 22 juni 2018

Sinds het Day One Festival in 2014 is Roeselare opgefleurd met street art. Verspreid over de stad zijn verschillende graffitikunstwerken te bewonderen: op de muren in het Wortelstraatje, de glasbollen op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en andere locaties, de fiets- en voetgangerstunnel aan de TRAX-site, de gevel van de Spil, de toren aan het brandweerarsenaal...





Dankzij vzw K-Trolle en Jurgen Lievens schitteren voortaan ook met graffiti bewerkte panelen in het atletiekstadion aan de Spanjestraat. De kunstwerken van de hand van Ben De Cat verwijzen naar de verschillende sportdisciplines die op het stadion beoefend worden: speerwerpen, judo, sprint, worstelen, polsstokspringen, taekwondo en hoogspringen. (CDR)