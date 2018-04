Kunstenaars in spe op schoolbanken MSKA SCHOOL PAKT OPNIEUW UIT MET NIEUWE STUDIERICHTING CHARLOTTE DEGEZELLE

20 april 2018

02u45 0 Roeselare MSKA mag de vernieuwer van het Roeselaarse scholenlandschap genoemd worden. De voorbije jaren pakten ze quasi elk schooljaar uit met een nieuwe studierichting, en ook nu is dat niet anders. Eerder stelden ze al de Dansacademie voor, maar vanaf 1 september kan je er ook kunsthumaniora volgen.

In 2009 pakte MSKA Roeselare uit met de opleiding 'Integrale Veiligheid' en 'Veiligheidsberoepen'. Sindsdien kwamen er de opties voetbal en wielrennen, de voetbalacademie en het Full Option verhaal waarbij je je basisvakkenpakket aanvult met je interesses en talenten bij. Enkele maanden terug kondigden ze aan dat ze vanaf volgend schooljaar starten met de Dansacademie en daar komt nu ook kunsthumaniora bij.





"De jeugd van vandaag is niet meer de jeugd van 20 jaar terug", vertelt directeur Fangio Hoorelbeke. "Ze krijgen veel meer impulsen en willen ook meer kansen openhouden. Het is dus aan ons om hen een ruim aanbod aan te bieden. Sommigen weten vanaf dag één wat ze willen, anderen totaal niet. Wij bieden hen de kans om te proeven van verschillende zaken zodat ze hun ding vinden."





Als kunst je ding is, zit je vanaf 1februari goed op Campus Tant. Daar start MSKA kunsthumaniora op in de eerste drie jaar. "Kunsthumaniora is niet alleen een leemte in ons aanbod, maar ook in Roeselare en zelfs in Midden-West-Vlaanderen. Wie nu kunsthumaniora wil volgen, moet naar Kortrijk, Brugge of Ieper."





Ook internaat

In het eerste jaar wordt kunst een optie waar leerlingen bovenop de basisvakken één lesuur plastische opvoeding en vier lesuren kunst krijgen. "Ook in het tweede jaar, Artistieke Vorming, is kunst nog geen definitieve keuze", duidt de directeur. "Naast de basisvakken en de plastische opvoeding omvat het lessenpakket vier uur kunstinitiatie waarbij via theorie en praktijk diverse kunstuitingen worden verkend en twee uur wetenschappelijk werk. Vanaf het derde jaar heet de opleiding Beeldende en Architecturale Vorming en is het een volwaardige studierichting waar je onder meer animatiefilmpjes leert maken, een logo digitaal ontwerpen, een dier boetseren, maquettes maken,... Ook andere kunstvormen komen aan bod."





Voor de nieuwe opleiding gaat MSKA in zee met drie nieuwe leerkrachten. "Allen specialisten in hun branche. Daarnaast vormen we twee lokalen om tot een atelier en wordt er de komende maanden flink in materiaal geïnvesteerd. Internaat is trouwens ook voor wie voor kunst kiest een mogelijkheid."





Hoeveel leerlingen er op 1 september voor kunst kiezen, is voorlopig koffiedik kijken. Maar nu is al zeker dat in het schooljaar 2019-2020 een vierde jaar wordt opgestart en het jaar nadien een vijfde en zesde jaar. Meer weten? Op 20 september is er op Campus Tant om 18.30 uur een infoavond.