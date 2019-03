Kunstedities Vrienden v/h S.M.A.K. in Ter Posterie CDR

21 maart 2019

Kunst- En Erfgoedhuis Ter Posterie zet haar deuren open voor de Vrienden v/h S.M.A.K. Van 29 maart tot en met 5 mei kan je in het oude postgebouw langs de Ooststraat terecht voor de expo Kunstedities – Vrienden v/h S.M.A.K.. Je ziet er werken van internationaal bekende kunstenaars als John Baldessari, Louise Bourgeois, Gerhard Richter, Berlinde De Bruyckere, Lili Dujourie, Adrian Ghenie, Luc Tuymans, Gilbert & George, Marlene Dumas, Marina Abramovic, Dirk Zoete ... Kunstedities zijn kunstwerken, geproduceerd in een beperkte oplage en gesigneerd door de kunstenaar. Vaak betekent de aankoop van een kunsteditie het startpunt van een verzameling. De tentoonstelling is te bezoeken van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 18 uur.