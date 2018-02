Kunst Veredelt zingt zwanenzang OPERETTEGEZELSCHAP GAAT ERUIT MET EEN KNAL CHARLOTTE DEGEZELLE

03 februari 2018

03u08 0 Roeselare Geen treurzang maar een indrukwekkende zwanenzang. Dat is wat het Koninklijk Lyrisch Gezelschap Kunst Veredelt wil afleveren vooraleer ze er na 88 jaar de stekker uittrekken. Met het afscheidsconcert Lippen Schweigen willen ze een laatste topproductie op het podium brengen, met een expo een allerlaatste keer hun geschiedenis tonen en met het boek 'Kunst Veredelt in een notendop' een blijvende herinnering nalaten.

De dalende aantrekkingskracht van operette en het enorme kostenplaatje die de producties met zich meebrengen deed Kunst Veredelt vorig jaar beslissen er mee te stoppen. Ze wilden niet doodbloeden, maar met opgeheven hoofd nog een laatste keer schitteren. "We willen in schoonheid eindigen en trekken voor de allerlaatste keer alle registers open", vertelt Mieke Himpe. "Om te beginnen met ons afscheidsconcert dat op 25 februari en 4 maart in CC De Spil. We selecteerden memorabele melodieën uit de topoperettes die we brachten en contacteerden acht solisten die ooit al op scène stonden bij Kunst Veredelt en nu een eresaluut brengen. Onder hen onder meer Anna Pardo die ooit in de halve finale stond van de Koningin Elisabethwedstrijd en Lies Verholle, een professionele sopraan die haar carrière als kind bij ons startte."





Tastbare herinnering

In het concert zitten verwijzingen naar het boek 'Kunst Veredelt in een notendop' dat op 24 februari wordt voorgesteld en geschreven is door Jan Lanssens. "Het is geen puur geschiedenisboek maar een kijk- en belevenisboek, een tastbare herinnering aan Kunst Veredelt", zegt hij. "Het staat boordevol anekdotes, en belicht alle facetten van de vereniging gaande van de solisten over de decormakers tot de producties." Diezelfde dag opent er in CC De Spil ook een tentoonstelling over 88 jaar Kunst Veredelt. Die kan je gratis bezoeken tot en met 6 maart. "We zijn hiervoor in ons rijke archief gedoken dat straks opgenomen wordt in het stadsarchief", weet René Degryse. "We vonden onder meer het eerste kasboek uit 1930 en zelfs inkomkaarten voor een revue die we nooit speelden terug. We kregen ook de eerste geschreven partituur van Het Meisje van Damme in bruikleen. Willy Ostyn schreef die operette in 1950 speciaal voor ons. We tonen foto's, decoraccessoires, beeld- en geluidmontages...." De vierde en laatste activiteit is een afsluitend muzikaal diner voor alle leden en sponsors op 24 maart om 19 uur. Een container Kleenex is besteld.





Doek valt

En dan zit het er definitief op. "We hebben het zodanig druk met alle voorbereidingen dat we er nog niet eens bij stilgestaan hebben wat er zal gebeuren als het doek definitief valt", aldus Mieke Himpe. "Of toch. We hebben nog een magazijn bomvol materiaal, decors... dat leeggemaakt moet worden. Dat wordt een project op zich."





Kaarten voor het afscheidsconcert kosten 25 euro bij CC De Spil. Voorinschrijven voor het boek kan door 19 euro te storten op BE52 8508 1702 2409 met de vermelding van je naam + 'boek'. Het boek is dan af te halen tijdens de expo. Het is straks eveneens te koop in de boekhandel aan 19,95 euro.





Aanmelden voor het afscheidsdiner tot slot kan via het mailadres:





seckunstveredelt@skynet.be.