Kunst in leegstaande Carrefour 22 juni 2018

02u36 0

Binnen het project Spelen Met De Stad loopt van 23 tot en met 30 juni de kunstexpo 'Eilandvaarder', die jonge makers samenbrengt met lokale kunstenaars. De zomerexpo in de Ooststraat 148, de vroegere Carrefour, is een vernieuwend participatieproject dat resulteerde in machtig werk uit verschillende kunstdisciplines met graffiti, monumentale kunst, metaal, fotografie, schilderkunst, klei, glas. 'Eilandvaarder' nodigt je uit om te kijken naar het veelzijdige en brutale werk, geruggensteund door lokale kunstenaars. Deze kunstenaars stelden hun atelier open. Samen gaven ze een artistiek antwoord op de vragen waarmee jongeren worstelden. Je kan de expo bezoeken van 10 tot 17 uur. (CDR)