Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie opent eind januari Charlotte Degezelle

04 december 2018

10u33 0 Roeselare Kunst en erfgoed dichter bij de burger brengen. Dat is wat Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie, dat eind januari de deuren opent in de Ooststraat, wil doen. Beeldhouwer Isidoor Goddeeris mag Ter Posterie openen met een solotentoonstelling. Nadien volgt een expo rond de bevrijding van Roeselare 75 jaar geleden. Ook projectvereniging BIE vindt er onderdak.

Ter Posterie wordt opnieuw opgewaardeerd. Het eerste volwaardige postgebouw van Roeselare, begin twintigste eeuw gebouwd en sinds 1990 beschermd als monument, werd jaren gebruikt als Infocentrum. Toen volgde een degradatie tot opslagruimte, maar binnenkort starten werken om Ter Posterie tegen eind januari te heropenen als Kunst- en Erfgoedhuis. “Ter Posterie wordt een ruimte voor zowel projecten rond kunst als rond erfgoed”, weet cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). “We willen er ook de succesvolle werking van de ondertussen verdwenen Directeurswoning in onderbrengen. Ter Posterie is geen compensatie voor de Directeurswoning, maar een nieuw project waarin we die werking integreren. Het is bovendien een bewuste keuze om het Kunst- en Erfgoedhuis in de Ooststraat en in het centrum onder te brengen. Zo brengen we kunst en erfgoed niet alleen dicht bij de mensen, maar creëren we tegelijkertijd een extra attractie om mensen naar Roeselare te lokken.”

Ter Posterie wordt geen concurrentie, maar een aanvulling voor Galerie Alfons Blomme iets verderop in de Ooststraat. “In Blomme zijn de kunstenaars zelf aan zet en wordt de bezoeker uitgenodigd door talent uit de streek. In Ter Posterie wordt je uitgenodigd door de stad, die er met een hart voor kunst zal instaan voor de programmatie.”

Beeldhouwer Isidoor Goddeeris krijgt de eer om eind januari Ter Posterie te openen met een solotentoonstelling. Die komt er naar aanleiding van de uitgave van de monografie Ingebeeld, die op 30 november in Zwevezele wordt voorgesteld. “Nadien willen we er een project uitwerking rond 75 jaar bevrijding door de Polen”, verklapt Lievens. “Dit moet één element worden binnen een ruimer cultureel en vaderlandslievend programma rond die verjaardag.”

De bovenverdiepingen van Ter Posterie worden straks ingepalmd door projectvereniging BIE. Die zat tot voor de restauratie op zolder van het Arsenaal en zit momenteel in de Zuidstraat. “Het is ook de bedoeling BIE in te kantelen in het Midwestverhaal”, besluit de schepen, die ook ondervoorzitter is van BIE. “Zo zal Ter Posterie een uitstraling krijgen voor heel de regio.”