KSV Rumbeke ontvangt Hugo Broos 08 maart 2018

KSV Rumbeke organiseerde in Zaal Orchidee voor de vierde keer een sponsoravond. Het bestuur was bijzonder fier om Hugo Broos, de nieuw sportief directeur van KV Oostende, als gastspreker te mogen verwelkomen.





Hugo's aanwezigheid werd bijzonder gesmaakt met onder meer zijn verhaal over winst in de Africa Cup en bij uitbreiding met zijn verhalen en anekdotes over het voetbal in Afrika.





