KSV Roeselare organiseert Food&Food voor match tegen Tubize CDR

15 april 2019

14u28 4

Op vrijdag 26 april speelt KSV Roeselare om 20.30 uur op Schiervelde tegen AFC Tubize. Voorafgaand aan deze wedstrijd organiseert de club vanaf 18 uur een Food&Foot. Het concept is heel simpel, maar vooral, heel lekker. Je zakt met een lege maag af naar Schiervelde, je slaat hier de nodige energie op en daarna supporter je uit volle borst voor stamnummer 134. Voor de wedstrijd tegen AFC Tubize is het menu gevuld met een verse hamburger (natural of cheese), frietjes en aangepaste sauzen. Abonnees en mensen met een ticket kunnen inschrijven voor slechts 12 euro. Heb je nog geen ticket voor de wedstrijd? Voor 17 euro kan je aanschuiven aan de Food&Foot en krijg je een ticket voor de wedstrijd er bovenop. Inschrijven vooraf is verplicht, en kan via deze link. De betaling gebeurt ter plaatse. Eten kan vanaf 19 uur, de deuren gaan open vanaf 18 uur voor de mensen die willen aperitieven.