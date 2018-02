Kruidvat ontruimd na vermeend gaslek 09 februari 2018

Aan het Stationsplein in Roeselare is gisterennamiddag rond drie uur de vestiging van Kruidvat ontruimd na een vermoeden van een gaslek.





De winkelverantwoordelijke handelde efficiënt en vroeg klanten en personeel om naar buiten te gaan. Met de kazerne op loopafstand was de brandweer snel ter plaatse.





Metingen gaven echter aan dat er van een gaslek geen sprake was. Mogelijk veroorzaakte een probleempje met de verwarmingsketel het alarm. Na korte tijd mocht iedereen weer naar binnen.





(VHS)