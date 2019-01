Krottegemse Ransels organiseren eerste Roeselaarse Soepwedstrijd CDR

04 januari 2019

17u26 0

De voorbije jaren organiseerden de Krottegemse Ransels de Krottegemse Soepwedstrijd. Ook dit jaar gaan ze opnieuw op zoek naar de beste soep, maar omdat ze de band van Krottegem met de rest van de stad willen versterken organiseren ze deze maal een Roeselaarse Soepwedstrijd. Elke Roeselarenaar kan op zaterdag 12 januari 2019 tussen 11 en 14 uur zijn of haar zelfgemaakte soep in een thermos naar Dienstencentrum Ten Elsberge langs de Mandellaan brengen. Tussen 14 en 17 uur zal een zevenkoppige jury alle binnengebrachte soepen proeven en beoordelen. Tijdens de jurering zijn publiek en supporters meer dan welkom. Om 17.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt op de Krottegemse Nieuwjaarsdrink met Kerstboomverhakseling op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. De winnaar loopt niet enkel met de eer weg de ‘Beste Soep van Roeselare’ gemaakt te hebben, maar krijgt ook een cadeaubon voor twee personen van Eethuis De Steeg. Tevens wordt zijn/haar soep volgend jaar tijdens de Krottegemse Nieuwjaarsdrink met kerstboomverhakseling aan iedereen aangeboden. Inschrijven kan in de Krottegemse cafés Barlaban, Boomerang, Breda Jazz en Stad Brugge of bij Frank Wauters, voorzitter Krottegemse Ransels, op 0475/63.06.51 of frankwauters@opael.be. Deelname is gratis, maar wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt tot 25.