Krottegemse Mooimakers houden wijk proper 15 juni 2018

Stad Roeselare, Natuurpunt Mandelstreke, de Krottegemse Ransels en nog enkele partners organiseerden een wijkwerkingsmoment op Krotttegem rond het thema natuur. Tijdens het evenement werden tegeltuintjes aangeplant in de Nijverheidsstraat en werden de Krottegemse Mooimakers gelanceerd. Didier Dejonghe zorgt er al jaren voor dat de Ardooisesteenweg er proper bij ligt en kreeg sinds kort de steun van Koning van Krottegem Joselito Gheerardyn die enkele malen per week de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en het omliggende opruimt. Nu lanceerden de Krottegemse Ransels met succes een omroep om een opruimteam op de been te krijgen. Direct boden enkele mensen, waaronder enkelen verbonden aan de moskee, zich aan.





(CDR)