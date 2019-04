Krottegemse Koffieklets moet buurtbewoners uit sociaal isolement halen CDR

13 april 2019

16u28 0

Lokaal dienstencentrum Ten Elsberge start eind mei, de periode van de ‘Dag van de Buren’, samen met Charlotte Declerck en Thibaut Maes, studenten ergotherapie van de Howest met het organiseren van een maandelijks koffiemoment op zondag. “De bedoeling is om de mensen uit de buurt samen te brengen. Dit omdat we geloven in de kracht van een sterk sociaal netwerk, want het is aangetoond dat een sterk sociaal netwerk mensen gelukkig maakt. Hiervoor organiseren we een maandelijks koffiemoment op zondag, waarbij er iemand in de buurt zijn huis openstelt voor mensen die nood hebben aan sociaal contact of een extra babbel”, vertellen Charlotte en Thibaut. “We lanceren het project onder de noemer Krottegemse Koffieklets in twee buurten: de Bataviawijk en de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Om het project te doen slagen zijn we zowel op zoek naar mensen uit beide buurten die bereid zijn om één keer paar maand hun huis open te stellen voor dit initiatief als naar mensen die wel zin hebben om deel te nemen aan de koffiemomenten.” Beide studenten begeleiden de opstart van het project inclusief de eerste Koffieklets. In de toekomst neemt Ten Elsberge het over. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Peter Masschelein van Ten Elsberge via peter.masschelein@zbroeselare.be of op 051/27.27.11.