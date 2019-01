Krottegem zet 2019 in met nieuwjaarstoast, kerstboomverhakseling en afterparty Charlotte Degezelle

04 januari 2019

Kerstboomverbrandingen zijn al langer uit den boze in Roeselare. Daarom organiseren de zeven verenigingen van Spring Erin samen met De Krottegemse Ransels en het stadsbestuur op zaterdag 12 januari voor de achtste keer een collectieve kerstboomverhakseling gekoppeld aan een toast op het nieuwe jaar. Voor het eerst is er ook een afterparty.

Bij het begin van het nieuwe jaar zijn heel wat mensen op zoek naar een nieuwe bestemming voor hun kerstboom. Een traditionele verbranding zit er in Roeselare echter niet in. “Die wordt om veiligheids- en duurzaamheidsredenen niet langer door het stadsbestuur toegestaan”, weet Frank Wauters, voorzitter van De Krottegemse Ransels. “Maar wij bieden een ecologisch alternatief: verhakselen. Hoewel een kerstboomverhakseling misschien minder gezelliger lijkt dan een kerstboomverbranding menen we dat de ecologische voordelen doorwegen: verhakselen is heel wat veiliger en brengt quasi geen fijn stof of dioxines in de lucht.”

Op zaterdag 12 januari kan iedereen die het wenst met zijn of haar afgedankte kerstboom terecht op de Onze-Lieve-Vrouwmarkt. Bewoners van Krottegem die hun kerstboom die dag niet zelf naar de O.-L.-Vrouwmarkt kunnen brengen, kunnen gebruik maken van de gratis ophaaldienst op zaterdagmorgen. Hiervoor dien je te verwittigen voor vrijdag 11 januari 2019 op 051/22.11.39 of per mail aan georges.dorme@telenet.be. “Van 17 tot 19 uur wordt er in samenwerking met de Stedelijke Werkplaatsen een grote hakselaar geplaatst die de kerstbomen gratis zal vermalen tot groenafval. Grote of kleine bomen, met of zonder wortel… de Groendienst is voorzien van alle materiaal om alle kerstbomen te verwerken. De gemalen groenresten of verhakseling hoeft men uiteraard niet mee naar huis te nemen, tenzij men dat zelf wil. Al wie het gemalen kerstgroen in de eigen tuin wil gebruiken als bodembedekker of om het onkruid tegen te houden, kan dat vanaf 19 uur op de Onze-Lieve-Vrouwmarkt gratis komen ophalen. Al wat je moet doen is een eigen recipiënt meebrengen.”

De samenkomst luidt meteen het nieuwe jaar 2019 in op Krottegem. En daar wordt op getoast.” Er is keuze uit warme chocomelk en wafels, Krottegemse soep, glühwein, jenever frisdranken en uiteraard lekkere Roeselaarse streekbieren: Roeselaarse Tripel, Roeselaars Blond, een bruine Berten, of een goeie Rodenbach. Voor de fijnproevers zijn er heerlijke mousserende wijnen”, weet Frank Wauters, voorzitter van De Krottegemse Ransels. “Alles wordt tegen democratische prijzen aangeboden en naar jaarlijkse gewoonte zorgt Spring Erin voor een aangename Nieuwjaarssfeer. Samen willen we vooral sociale ontmoeting tussen mensen van Krottegem promoten. Voor het eerst organiseren we ook een afterparty. Iedereen die na 19 uur het Krottegems inluiden van 2019 feestelijk wenst verder te zetten kan dat op in Breda Jazz.”