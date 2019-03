Krottegem verkiest geen Baron meer, maar een Krak CDR

05 maart 2019

07u52 0

De Krottegemse Ransels verkiezen vanaf dit jaar geen Baron meer, maar de Krak van Krottegem. “Tijdens de Krottegemse Rommelmarkt, telkens de derde zondag van april, hebben we de voorbije jaren een Baron of Barones verkozen, maar vorig jaar verkozen we de Koning van Krottegem”, vertelt voorzitter Frank Wauters van de Ransels. “Dat was voor ons een mooie afsluiter van de formule, want we hadden gemerkt dat er wat sleet op zat.” Maar de Ransels zijn er wel van overtuigd dat een ludieke verkiezing een meerwaarde is voor de rommelmarkt. Daarom gaan ze voortaan de Krak van Krottegem verkiezen. “Op zaterdag 16 maart organiseren we om 20 uur in café Breda Jazz de Krak van Krottegem Quiz, als selectie. Die gaat over Krottegem, maar ook sport, geschiedenis en muziek komen aan bod. Deelname is individueel en gratis, maar alleen inwoners van Groot-Krottegem kunnen zich kandidaat stellen voor de Krak. Op zondag 21 april vindt dan de eigenlijke verkiezing plaats. Stemmen kan tussen 9 en 17 uur in het tuinhuisje van de Ransels aan het terras van Breda Jazz.” De winnaar wordt bekend gemaakt om 17.30 uur. Inschrijven voor de quiz kan via frankwauters@opael.be of alain.vanutterbeeck@gmail.com met vermelding naam, adres, telefoon en mailadres.