Krottegem klinkt op nieuwe jaar met Roeselaarse Tripel 02u35 0 Joke Couvreur Frank Wauters (voorzitter Krottegemse Ransels) proeft de Tripel met Gino Van Eeckhoutte en Georges Dorme van Spring Erin, brouwer Bram Van Mullem en Kyle Govaere en Sander Vandeburie van de jeugdbeweging.

Voor het zevende jaar op rij organiseren de Spring Erin verenigingen samen met vzw Krottegemse Ransels hun nieuwjaarsdrink en kerstboomverhakseling op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. "We klinken er van 17 tot 19 uur op het nieuwe jaar met een beker glühwein, een tas chocomelk, een glaasje crémant d'Alsace of Steenstraetse Hoppewijn, een kom van de beste Krottegemse soep van 2017 of... een Roeselaarse Tripel", weet Frank Wauters, voorzitter van de Ransels. "Dit biertje wordt gebrouwen in Bram's Brewery in Beveren door Bram Van Mullem die van geboorte Krottegemnaar is. We zijn heel trots dat hij zijn ambachtelijk biertje (8,5%) van hoge gisting en met nagisting op de fles bij ons lanceert."





Tijdens de nieuwjaarsdrink worden opnieuw alle afgedankte kerstbomen gratis verhakseld tot groenafval. Dit in samenwerking met de Stedelijke Ateliers. Iedereen kan er z'n kerstboom droppen. Bewoners van Krottegem die de dag zelf niet kunnen langskomen, kunnen een beroep doen op de gratis ophaaldienst. Die komen langs op zaterdagvoormiddag na contact voor vrijdag 12 januari via 051/22.11.39 of georges.dorme@telenet.be. (CDR)