Krottegem for Life 2019 nu al uit de startblokken CDR

04 februari 2019

Music for Life 2018 is amper achter de rug of de wijk Krottegem maakt zich nu al op voor initiatieven in het kader van de Warmste Week 2019. In december 2019 wordt een hondenwandeling georganiseerd ten voordele van Hachiko vzw. Dit is een organisatie die honden opvoedt tot assistentiehonden voor mensen met een beperking. De organisatoren willen graag heel Krottegem mobiliseren ten voordele van Music for Life. Daarom lanceren ze nu al een oproep naar mensen die hen willen vervoegen. “We nodigen alle Krottegemnaars, en uiteraard ook andere Roeselarenaren, uit om zich bij ons te voegen om onze wandelaars te voorzien van eten en drinken en ondertussen hun eigen goede doel te steunen. Onze wandeling is dan wel ten voordele van Hachiko, maar wij laten iedereen vrij in zijn keuze van goed doel. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een zaal die we mogen benutten.” Alle vragen of ideeën zijn welkom via wandelingkrottegem@gmail.com.