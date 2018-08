Krottegem blijft Krottegem 07 augustus 2018

De Krottegemse Ransels hebben een debat georganiseerd in Breda Zomer over de naamgeving van de wijk. Die heeft een negatieve bijklank en een aantal wijkbewoners hadden het idee voor een naamsverandering van Krottegem naar Spanjewijk of Oud-Spanje voorgesteld. Uit het debat bleek echter dat de meeste bewoners de naam Krottegem willen behouden. (CDR)