Kroniek van een aangekondigde sluiting 03 augustus 2018

Het Spillebad dateert uit 1972 en was oorspronkelijk niet meer dan een 25-meterbad.





In 2002 sloot het stedelijk zwembad voor een grondige renovatie. Bij de heropening in 2004 werd het 25-meterbad omgedoopt tot het Deburghgraevebad en kreeg de waterglijbaan haar eigen uitglijbad. Nieuwigheden waren het instructiebad, het peuterbad en de whirlpool. Maar met de werken begon helaas ook een lange lijdensweg voor de stad. De heropening was voorzien in juli 2003, maar werd door complicaties bij de werkzaamheden steeds uitgesteld. Toen moesten de echte problemen nog beginnen. In 2006 losten de wand- en vloertegels van de grote kuip voor het eerst. Dat leidde toen in 2007 tot vier maanden sluiting van het Spillebad.





Ook in 2008, 2009 en 2010 herhaalden de problemen zich. Bovendien ging in 2010 de glijbaan tijdelijk dicht nadat roest- en erosievlekken op de trap werden vastgesteld. De voorbije jaren waren er verder ook nog problemen met de beweegbare bodem, een technisch defect aan de koelgroep en - eind juni nog- met de waterkwaliteit. Al die ellende samen met de te beperkte capaciteit van het stedelijk bad deed het stadsbestuur uitkijken naar een nieuw zwemcomplex. Dat werd gerealiseerd samen met een private partner. Na dik zes jaar dromen kan de eerste duik op 26 augustus genomen worden in Sportoase Schiervelde. (CDR)