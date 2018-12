Kris Declercq legt opnieuw eed af als burgemeester CDR

21 december 2018

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) legt vandaag opnieuw de eed af als burgemeester bij gouverneur Carl Decaluwé in Brugge. Declercq is burgemeester van Roeselare sinds maart 2016. Toen nam hij de sjerp over van z’n partijgenoot Luc Martens. Bij de verkiezingen in oktober haalde Kris Declercq een monsterscore. Niet minder dan 11.447 Roeselarenaars gaven hem hun stem. Declercq dook voor het eerst op in de Roeselaarse politiek in 2006. Na de gemeenteraadsverkiezingen toen nam hij direct een schepenambt op. Tien jaar later werd hij burgemeester en nu staat hij aan de start van z’n eerste volledige legislatuur als burgervader van de Rodenbachstad.