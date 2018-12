Krassen op wagen op gehandicaptenparking LSI

05 december 2018

15u27

Bron: LSI 0

De Roeselaarse persfotograaf Jos Bogaerts (73) is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van vandalisme. Op een gehandicaptenparking in de Kaaistraat is zondagnacht de deur van zijn Kia Sportage bekrast. “Is het omdat ik altijd op die gehandicaptenplaats parkeer”, vraagt Jos zich af. “Ik heb er recht op, dus wat is het probleem? Ik zou liever hebben dat iemand aanbelt en praat als hij zich benadeeld voelt. Nu kan ik me niet verdedigen en is er voor honderden euro’s schade.” Via Facebook deed Jos een oproep tot getuigen. Wie iets verdachts heeft gezien of meer informatie kan verschaffen, kan terecht bij de politie op 051/26.26.26.