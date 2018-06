Kraanman merkt lek na enkele kilometers 15 juni 2018

De brandweer was gisteren een tijdje zoet met het ruimen van een oliespoor dat zich uitstrekte over enkele kilometers. Oorzaak was een lek aan een hydraulische leiding van een kraan. De eerste sporen van de vrijgekomen olie situeerden zich op de Zeger Maelfaitstraat in Rumbeke en leidden via de Izegemsestraat naar de Roeselaarsestraat in Izegem. Daar knapte de leiding helemaal, waardoor de bestuurder van de kraan in de gaten kreeg dat er iets verkeerd was gelopen. Hij zette de kraan even voorbij Multi-Bazar aan de kant. De brandweer sloot een tijdlang de Roeselaarsestraat af en spoot het wegdek proper. Er werd ook een sproeiwagen ingezet die met een speciaal product de smurrie te lijf ging. (VHS)