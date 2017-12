Korte staking wegens hoge werkdruk in sorteercentrum Bpost 02u32 0 Roeselare Gisterenmorgen rond 4 uur hebben een tiental postbodes een paar uur lang het werk neergelegd in het sorteercentrum in Beveren. Oorzaak voor de spontane staking zou de te hoge werkdruk zijn. Na overleg met de vakbonden werd het werk hervat, waardoor de hinder voor de postbedeling beperkt bleef. Op 15 januari staat nieuw overleg gepland. Als dat op niets uitdraait, wordt op 16 januari gestaakt.

Volgens Barbara van Speybrouck van Bpost was de reden voor de staking tweeledig.





"Enerzijds is deze periode enorm druk voor onze postbodes. Anderzijds is er begin november een reorganisatie gebeurd en een nieuwe manier van werken introduceren vergt nu eenmaal tijd. De combinatie van de twee deed onrust ontstaan over de werkdruk en een tiental postbodes hebben het werk neergelegd. Er werd kort op de bal gespeeld waardoor het werk snel weer hervat werd. Tegen 15 januari zal de directie met een structureel plan van aanpak komen."





ACOD-vakbondsman Bruno Derveaux bevestigt. "Als het voorstel van 15 januari niet voldoet, gaan we de dag nadien staken. De directie schermt altijd met het feit dat de brievenpost gedaald is, maar die daling compenseert geenszins de enorme stijging qua pakjes."





"De werkdruk is enorm. Ik heb weet van postbodes die van 4 uur 's morgens tot 16 uur 's namiddags de baan op zijn. Dat soort overuren presteren kan gewoon niet door de beugel. De postbodes moeten op tijd naar hun gezinnen kunnen gaan. Als men straks geen onbezorgde post wil, dan moeten er structurele oplossingen komen." (SVR/CDR)