Korenbloemwijk toost op overleden Dany BUURT EERT VRIEND DIE DERTIG JAAR GELEDEN TRADITIE STARTTE CHARLOTTE DEGEZELLE

26 mei 2018

02u59 0 Roeselare Op de jaarlijkse buurtbarbecue herdacht de Korenbloemwijk gisteren de overledenen, onder wie Dany Van Mullem. Gelijktijdig maakten de buren zijn laatste droom waar: een traktaat aan de wijk met de door z'n zoon Bram gebrouwen Roeselaarse Tripel.

Warm moment gisteravond in de Korenbloemwijk. De buurt greep de Dag van de Buren niet alleen aan voor een gezellig samenzijn, maar ook om de overledenen van de voorbije jaren te herdenken.





Een man om naar op te kijken, de trekker van de buurt, een vaderfiguur, een luisterend oor, de mooiste mens die ik gekend heb ... De antwoorden van de bewoners van de Korenbloemstraat op de vraag hoe ze zich Dany Van Mullem herinneren zijn veelzeggend. Zijn plotse overlijden op 25 januari kwam dan ook niet alleen hard aan bij z'n familie en vrienden, maar ook bij de buren. Dag op dag vier maanden later, herdachten ze gisterenavond hun steunpilaar. "Dany was de man die 30 jaar terug samen met z'n vrouw Agnes de traditie van de jaarlijkse buurtbarbecue startte", vertelt Filip Vynckier. "Hij vond samenhang in de buurt heel belangrijk en is zeker in die opzet geslaagd. Onze wijk raakte in amper twee jaar volgebouwd. Alle bewoners hebben ongeveer dezelfde leeftijd, onze kinderen groeiden samen op ... De sfeer zit hier heel goed. Vijf jaar terug stopten we met die barbecue, maar enkele weken voor z'n dood verklapte Dany dat hij een droom had. Hij wou gans de wijk graag nog eens samenbrengen en trakteren op een Roeselaarse Tripel." Dat is het biertje dat z'n zoon Bram sinds eind vorig jaar brouwt in z'n eigen Bram's Brewery. Helaas kon Dany dat plan zelf niet meer realiseren. Maar z'n woorden vielen niet in dovemansoren.





Dag van de Buren

"Quasi direct na z'n overlijden wist ik dat ik z'n droom wou realiseren. Amper enkele dagen later sprak Agnes me er zelf over aan", gaat Filip verder. "De Dag van de Buren leek hiervoor een mooi moment en gelijktijdig willen we ook de andere buren die ons de voorbije jaren ontvielen, herdenken. Heel wat buren sprongen op de kar. We organiseren geen begrafenis maar een momentje waarop we 'stilstaan bij', gevolgd door een bijzondere en gezellige bierproeverij." Hoewel het verlies nog recent is, genoot ook Dany's weduwe Agnes Huyghebaert van het moment. "Het is dubbel, maar ik heb me de voorbije dagen emotioneel voorbereid", zegt ze. "Vandaag moest een mooie en blije dag zijn voor Dany en ons gezin maar helaas is hij er niet meer. Het is bijzonder mooi dat onze buren dit traktaat organiseren in zijn naam. Het toont dat wij een warme wijk vormen in goede en kwade dagen." En is dat niet precies hetgeen waar Dany 30 jaar terug de aanzet voor gaf?





Tot slot nog dit. De Roeselaarse Dag van de Buren beleefde gisteren een recordeditie met 78 deelnemers, goed voor ongeveer 143 straten en 3.500 buren.