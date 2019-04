Koppel veroordeeld, andere verkoper vrijgesproken voor heling spullen op rommelmarkt LSI

08 april 2019

10u56

Bron: LSI 0 Roeselare Een Duits koppel is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van zeven maanden en een boete van 400 euro voor de verkoop van gestolen werkmateriaal op de rommelmarkt aan Euroshop in Roeselare. Een Franse Bosniër ging vrijuit omdat niet bewezen kon worden dat het materiaal dat hij aan de man bracht gestolen was.

Op 30 september 2018 hielden agenten in burger een controle op de rommelmarkt nadat eerder al regelmatig was gebleken dat gestolen spullen op zondag verkocht werden. Fehim H. (54) uit Frankrijk verkocht een boormachine voor 40 euro, een slijpschijf voor 35 euro,… “Gekocht van een Roemeen. Ik wist dat dat die spullen gestolen waren”, verdedigde hij zich. Hij zat na de vondst twee maanden in voorhechtenis. De rechter oordeelde dat er geen enkel bewijs was dat zijn gereedschap gestolen was en sprak hem vrij. Een Duits koppel kende minder geluk. Op diezelfde 30 september liepen ook zij tegen de lamp. De agenten zagen hoe Muhamed R. (36) onder een deken in de koffer van zijn auto achter hun standje werkmateriaal van Hilti toonde. Ook zijn echtgenote Meryem R. (30) werkte mee. Het materiaal bleek eerder die week in Frankrijk te zijn gestolen. Beiden vlogen ook een tijdlang in de gevangenis. Die periode sprak de rechter als effectieve straf uit, de rest is voorwaardelijk.