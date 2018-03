Koppel over de kop na botsing op kruispunt 22 maart 2018

02u50 0 Roeselare Bij een ongeval op het kruispunt van de Moorslede- en de Zuidstraat in Passendale (Zonnebeke) is gisteren net voor de middag een koppel zeventigers uit Ieper gewond geraakt.

M.G. (71) en C.D. (76) volgden rond 11.15 uur met hun Toyota Yaris de Moorsledestraat richting Moorslede toen ze plots de Renault Megane van F.V. (54) uit Roeselare vanuit de ondergeschikte Zuidstraat voor zich zagen opdoemen. Het Ieperse koppel kon het kruisende voertuig, dat gewoon de weg dwarste, niet meer ontwijken.





Geen levensgevaar

Door de klap ging hun wagen over kop en kwam ondersteboven tot stilstand. De brandweer en ambulance snelden ter plaatse en konden het koppel uit hun benarde positie bevrijden. Ze werden naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht maar verkeerden niet in levensgevaar.





Op de plek van het ongeval was een tijdlang slechts beurtelings verkeer mogelijk. Het onoverzichtelijke kruispunt zorgde ook in het verleden al vaker voor botsingen. (LSI)