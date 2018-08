Koppel ontdekt eigen gestolen laptops op rommelmarkt 20 augustus 2018

02u37 0 Roeselare Gestolen laptops en iPads, die donderdagnacht verdwenen bij inbraken in de buurt van de Mandellaan in Roeselare, zijn gisterochtend teruggevonden op een rommelmarkt.

Dit gebeurde dankzij het eigen speurwerk van benadeelden J.C. (23) en haar vriend O. V. (26) uit de Mandellaan.





Het koppel speelde bij een inbraak in hun woning twee laptops, waaronder een spelletjescomputer, en ook cash geld kwijt. Gisterochtend trokken ze erop uit naar de rommelmarkt aan Euroshop. "Dat deden we, omdat we op Facebook al hadden gelezen dat er daar vaak gestolen spullen verkocht worden", klinkt het.





Groot was hun verbazing toen ze op de rommelmarkt effectief de gestolen spelletjescomputer van Ortwin, met een rode rand en een draak gemakkelijk herkenbaar, zagen liggen. Ook de andere laptop dook er op. Het koppel verwittigde de politie en die kon nog andere gestolen iPads, die gewoon op de wekelijkse rommelmarkt te koop werden aangeboden, in beslag nemen. Een koppel ex-Joegoslaven uit Roubaix kon opgepakt worden. Zij verkochten de spullen.





Verder onderzoek moet duidelijk maken of ze ook verantwoordelijk zijn voor de inbraken of de toestellen alleen wilden helen. Ze verklaarden dat ze de spullen zelf van iemand anders hebben gekocht en niets met de inbraken te maken hebben. "We zijn al blij dat we onze twee gestolen laptops hebben teruggevonden", aldus Justine. "De bijhorende adapters en het gestolen geld zijn nog niet terecht." (LSI/CDR)