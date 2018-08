Koppel blijft vast voor gestolen spullen op rommelmarkt 25 augustus 2018

Het koppel ex-Joegoslaven uit het Franse Roubaix, dat vorige zondag op de rommelmarkt aan Euroshop opgepakt werd omdat het gestolen spullen verkocht, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk. Ze worden ook verdacht van de inbraken zelf, enkele dagen voordien rond de Mandellaan in Roeselare.





Het waren slachtoffers die tot hun eigen verbazing, bij een bezoek aan de wekelijkse rommelmarkt, de eigen gestolen laptops te koop uitgestald zagen liggen en daarop de politie konden verwittigen. (LSI)