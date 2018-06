Koopjesdagen Batjes boordevol animatie START KOOPJESFESTIJN AL IN NAMIDDAG DOOR OPENING DE CONINCKPLEIN CHARLOTTE DEGEZELLE

22 juni 2018

02u36 0 Roeselare Vaak gekloond maar nooit geëvenaard. Dat zijn de Roeselaarse Batjes. Van vrijdag 22 tot en met maandag 25 juni moeten de soldenprijzen in combinatie met vuurwerk, een escaperoom, travestie, liveradio door Joe en zoveel meer opnieuw de massa lokken.

Ready, set, shop! Roeselare maakt zich op voor het koopjesfestijn bij uitstek en pakt daarnaast uit met een uitgebreid animatieprogramma voor jong en oud. Echte Batjesfanaten mogen trouwens juichen. Traditioneel starten de koopjesdagen namelijk pas op vrijdagavond, maar dit jaar wordt er al van in de namiddag gefeest in het centrum dankzij de opening van het vergroende de Coninckplein. "Ook de reuzenfamilie tekent er present om vervolgens tegen 18.30 uur naar de Grote Markt te trekken waar de 86e Batjes officieel geopend worden", weet Dorien Naert van de vzw Shopping & Centrum Roeselare.





"Dit met een ballenworp door onder meer wielrenner Jelle Wallays en het traditionele Vat van Rodenbach." De brouwerij kiest hier voor wat vernieuwing. "De voorbije jaren prijkten steeds Roeselaarse reuzen of figuren die belangrijk waren voor Roeselare op de kruiken", zegt Rudi Ghequire van Brouwerij Rodenbach. "Dit jaar schreven we een wedstrijd uit die gewonnen is door Céline Vannieuwenhuyse uit Rumbeke." Haar ontwerp is een grote R met daarin onder meer het kasteel van Rumbeke, het stadhuis en een Rodenbach verwerkt. De openingsavond wordt muzikaal opgeluisterd door dj Jazzdee, Wolfman Jack en dj' TDB en Audiophonic met MC Double U.





Op zaterdag en zondag is het centrum verkeersvrij. "Voor het eerst geldt dit niet op maandag. Dan is enkel de Zuidstraat vanaf de Patersstraat verkeersvrij", zegt Dorien. Maar werkelijk alle straten pakken uit met animatie. Zo is er op zaterdag de verkiezing van Miss Batjesprinses, met een optreden van Belgium's Got Talent kleppers Twice, op de Grote Markt, doorlopend een escape room op De Munt, Bumba, Maya de Bij en Wicky de Viking in de Noord- en Sint-Amandsstraat en kangatraining voor prille mama's en hun baby in de Wallestraat.





Zomercaravan

Het Stationsplein kiest resoluut voor muziek met heel het weekend optredens van onder andere Misses Big Stuf en Magnet Party Band onder de noemer Roeselpop en op maandag Roeselswing met Vlaamse vedetten als Sam Gooris en Yves Segers. Ook Joe maakt op zaterdag en zondag live radio vanuit hun zomercaravan aan het station. De Jan Mahieustraat wordt een speelstraat, Zeppe & Zikki zijn present in de Ooststraat en in de Zuidstraat is er een travestieshow met Miss Zarina. In de Ardooisesteenweg is het hoogtepunt De Koude Kermis waarbij een attractie steeds tegelijkertijd een kunstinstallatie is.





De Batjes worden op maandag 25 juni om 23 uur afgesloten met een spetterend vuurwerk. Meer op www.shoppingroeselare.be.