Koopjes doen dankzij Black Friday 15 november 2018

Voor het derde jaar op rij organiseert vzw Shopping en Centrum Roeselare Black Friday. Op vrijdag 23 november palmt het event, dat overgewaaid komt uit de VS, de centrumstraten in. "Black Friday kan niet meer weggedacht worden van de Roeselaarse handelskalender", zegt Dorien Naert van de vzw. "Op 23 november zijn de winkels open tot 21 uur en word je in alle winkels verrast door koopjes, kleine attenties of andere extraatjes. Het is de start van de periode boordevol kerstinkopen." (CDR)