Koop én schenk ledlamp aan kansarm gezin 15 maart 2018

02u41 0

De actie LED's Save the Planet werd eind 2017 in vijf West-Vlaamse steden georganiseerd. Opzet van deze actie was om zoveel mogelijk energiezuinige ledlampen te verkopen.





Deze verbruiken in vergelijking met de klassieke gloeilampen tot 90 procent minder energie en gaan tot 20 maal langer mee. Ze zijn dus niet alleen beter voor de eigen portemonnee, maar ook voor het milieu. Helaas is de aankoopprijs voor veel gezinnen die in armoede leven een struikelblok.





Daarom schenkt deze actie per aangekochte ledlamp 1 lamp gratis aan een kansarm gezin. Op die manier kunnen zij ook deelnemen aan de energietransitie. Alle gratis lampen worden door de Energiesnoeiers verdeeld bij kansarme gezinnen. In het totaal kunnen in Roeselare 1.159 ledlampen geschonken worden, goed voor 4.740 euro. Voor het 'kopen & schenken' van de led-lampen kan je terecht op www.savetheplanet.nu





(CDR)