Koop bed van Peter Sagan, Ronn Moss of Jermaine Jackson OPVALLEND VEEL INTERESSE VOOR ACTIE MERCURE HOTEL CHARLOTTE DEGEZELLE

02u48 0 Joke Couvreur Hotelmanager Cédric Decaestecker poseert even in het bed waar Peter Sagan in heeft geslapen. Zowel de boxspring als de matras worden verkocht. Roeselare Op vraag van de vele wielerploegen die tijdens het voorjaar in het hotel op het Accent Business Park logeren, investeert hotelmanager Cédric Decaestecker in een aantal grotere bedden. Daardoor worden er 12 bedden, waar onder meer sterren uit de sport- en entertainmentwereld in sliepen, van de hand gedaan. "Ik ben echt verbaasd hoe groot de interesse is", aldus Decaestecker.

Wie logeert in het Mercure Hotel slaapt soms zonder het zelf te weten in het bed van een beroemdheid. Sinds de opening in september 2014 vleiden er zich namelijk al heel wat nationale en internationale vedetten in de bedden van het hotel. "Het is verrassend hoeveel bekende personen hier op zo'n korte termijn al de revue passeerden", vertelt hotelmanager Cédric Decaestecker. "Uit de sportwereld zijn dat onder meer Peter Sagan, Marc Cavendisch, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en gewezen hardloper Gaston Roelants. Maar ook Ron Moss (Ridge uit soapserie The Bold and the Beautiful), Jermaine Jackson en uit eigen land onder andere Kobe Ilsen, De Romeo's, Isabelle A en Pat Krimson en Loredana brachten hier de nacht al door."





Hotelkwaliteit

Dankzij een investering in nieuwe bedden, kan je je straks zelf in het bed nestelen waar je persoonlijke favoriet in heeft geslapen. "De investering komt er op vraag van verschillende wielerploegen. Ze zijn enthousiast om naar Hotel Mercure te blijven komen, maar vroegen of grotere bedden een mogelijkheid waren. Ook verschillende volleybalploegen waren vragende partij", duidt Cédric. "Ik heb beslist om in totaal 12 eenpersoonsbedden te vervangen. Dat gaat om zowel de boxspring als de matras. Volgende week worden de grotere bedden, die 90 in plaats van 80 centimeter breed zijn, geleverd. Dus moeten de huidige exemplaren, amper drie jaar oud en van superieure hotelkwaliteit, de deur uit. Het leek me wel leuk om die tweedehands te verkopen."





Testslapen

Cédric lanceerde de verkoop, onder de noemer 'het hotelgevoel bij je thuis', dinsdagavond op sociale media. Voor een éénpersoonsset (boxspring + matras) betaal je 199 euro, voor een tweepersoonsset 350 euro. Bovendien kan je nog een gloednieuwe topper bijbestellen aan 200 euro.





"Dat is ongeveer aan één derde van de oorspronkelijke prijs. Bovendien bieden we geïnteresseerden de kans om een nachtje te komen testslapen aan 50 euro, inclusief ontbijt. Indien ze overgaan tot aankoop wordt dit bedrag in korting gebracht."





De verkoop is een enorm succes. Amper 10 minuten nadat het bericht online verscheen, was het eerste bed al de deur uit. "Vannacht (vorige nacht nvdr.) komt er al iemand testslapen en verschillende mensen kwamen al langs om te kijken. Als iedereen toehapt, dan zullen de bedden pijlsnel de deur uit zijn."





Wannes Nimmegeers Ook het bed van Pat Krimson en Loredana wordt verkocht.