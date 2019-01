Koninklijke Sint-Michielsgilde voert ‘Gras’ op CDR

07 januari 2019

De Koninklijke Sint-Michielsgilde Beveren-Roeselare brengt ‘Gras’, een absurde tragikomedie van Esther Gerritsen op de planken. De regie is in handen van Steven Duyck en op het podium staan Filip Vanderbeke, Renate Laconte, Stijn Minne en Mieke Wylin. ‘Gras’ brengt het verhaal van een gezin dat met de caravan naar Frankrijk gaat om nog eens net als vroeger met zijn allen gezellig samen te zijn. Al snel blijkt dat die doelstelling iets te hoog gegrepen is. Als de dochter haar gezin dan ook nog eens van een afstand gaat bekijken, is het hek van de dam. Door middel van messcherpe analyses halen de personages van ‘Gras’ elkaar met hun eerlijkheid onderuit. Ze nemen geen enkel blad voor de mond. De camping wordt een broeiplaats van frustratie en listig gekronkel. Er zijn voorstellingen op 8, 13, 15 en 16 februari om 20 uur en op 10 februari om 11 uur. Dit telkens in het Beverse Parochiaal Centrum langs de Izegemseaardeweg 26. Tickets kosten negen euro, voor de matineevoorstelling 12 euro. Reserveren kan op 051/22.28.43 of marc.depla@telenet.be. Meer op www.ksmgvzw.be.