Koning Boudewijn nog lang niet vergeten: vredesduiven eren overleden vorst 01 augustus 2018

Dag op dag 25 jaar nadat koning Boudewijn op 62-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleed in z'n vakantieverblijf in het Zuid-Spaanse Motril, werd de voormalige vorst gisterenmiddag herdacht in Roeselare. Dit op het Koningin Astridplein, waar sinds jaar en dag een monument van de hand van Firmin De Schrijvere ter ere van de overleden koning staat.





De Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen van Roeselare blies er verzamelen en ook de Vleugeladjudant die Koning Filip vertegenwoordigt, woonde de plechtigheid bij. Die bestond uit enkele officiële toespraken, een bezinningsmoment door aalmoezenier Raf Deley en een bloemenneerlegging. Als afsluiter werden vredesduiven gelost.





Boudewijn regeerde 42 jaar over België. Na zijn dood was het land in rouw en trokken vele honderdduizenden landgenoten naar Brussel om de populaire koning een laatste groet te brengen. Ook vandaag de dag is koning Boudewijn zeker nog niet vergeten. Bewijs was de opkomst voor de plechtigheid. Niet alleen tal van vaderlandslievende verenigingen stuurden een afvaardiging, ook heel wat burgers stonden even stil bij het overlijden van de vorst.





