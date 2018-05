Koning bezoekt Greenyard Frozen BIJZONDERE AANDACHT VOOR SCHAKELBORD VAN VTI-STUDENTEN SAM VANACKER

16 mei 2018

02u27 0 Roeselare Koning Filip heeft gisteren diepvriesgroentenbedrijf Greenyard Frozen bezocht. De koning kreeg een rondleiding en had bijzondere aandacht voor een project van twee stagiairs, studenten aan het VTI in Roeselare.

Onder ruime persbelangstelling en onder begeleiding van vier politieagenten op motoren kwam de koninklijke colonne gisteren rond half elf aan in de Romenstraat in Westrozebeke. Koning Filip werd er ontvangen door de burgemeester, de gemeenteraadsvoorzitter en de directie van het bedrijf, waarna hij en zijn gevolg zich gingen omkleden voor het bedrijfsbezoek. De koning kreeg een woordje uitleg over het productieproces, van de aanvoer van de spinazieblaadjes tot de werking van de verpakkingsafdeling, terwijl er halfweg ook even halt werd gehouden bij studenten Jelle en Kenneth.





Oprecht geïnteresseerd

Jelle Garsbeke (18) en Kenneth Crabbe (18) werkten voor hun eindwerk een testbord uit voor frequentieschakelaars. De koning kreeg bij het bord een woordje uitleg van de studenten zelf. "Het bord is een instrument waarmee verschillende machines van dezelfde productielijn beter op elkaar afgestemd kunnen worden en op een optimale snelheid kunnen draaien." Technical Manager Filip Delputte had ook goed nieuws voor de studenten. "Het bord wordt hier straks ook effectief in gebruik genomen." Daarop voerde de koning een kort gesprek met de studenten. "We zijn trots dat we dit frequentiebord hier kunnen realiseren", zei een zichtbaar zenuwachtige Jelle. "Zo verhogen we de efficiëntie van het bedrijf en blijft de productie gegarandeerd." Jelle en Kenneth vinden het een hele eer dat ze de koning hebben mogen ontmoeten. "Hij was oprecht geïnteresseerd. Een mooiere bevestiging van ons werk kunnen we ons niet wensen", aldus Jelle. "Al moet ik zeggen dat het ook een voordeel is dat minister Hilde Crevits hier vorige week al geweest is (de minister legde op 7 mei een vergelijkbaar bezoek af bij het bedrijf, red.). Zo konden we al wat oefenen op de mogelijke vragen."





Investeren in mensen

General Manager Jan Ingelbeen ten slotte benadrukt dat investeren in mensen van niet te onderschatten belang is. "In onze huidige krappe arbeidsmarkt moeten we investeren in onze werknemers. Onze stagiairs zijn belangrijke ambassadeurs van ons bedrijf. Zij zullen op school het bedrijf promoten en starten hier vaak hun carrièrre." Want het is geen geheim dat West-Vlaanderen met een ernstig gebrek aan technisch geschoolde arbeidskrachten worstelt. Om dat het hoofd te bieden, zetten bedrijven zoals Greenyard Frozen de laatste jaren sterk in op de samenwerking met scholen. Greenyard Frozen heeft op dit moment een vijftiental openstaande vacatures. 140 van de 375 medewerkers zijn technische geschoold.