Komende zomer speelcontainer in je buurt? Dien dan nu een aanvraag in CDR

06 maart 2019

Ook komende zomer toeren de speelcontainers, boordevol spelmateriaal waarmee de kinderen zich kunnen uitleven op openbaar domein, opnieuw door Roeselare. Wil je tijdens de zomermaanden een speelcontainer in jouw buurt? Neem dan een foto van de locatie waar je de speelcontainer wil plaatsen en dien jouw aanvraag voor 15 maart 2019 in. Dit via https://spelenmetdestad.roeselare.be/aanvraagformulier-speelcontainer-2019. De jeugddienst probeert zoveel mogelijk aan de vragen tegemoet te komen. De eigenlijke kalender waar de speelcontainers deze zomer te vinden zijn, is in de loop van april te vinden op spelenmetdestad.roeselare.be.