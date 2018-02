Koffiekaas van 't Groendal wint Gouden Tavola 23 februari 2018

Kaasboerderij 't Groendal is opnieuw in de prijzen gevallen. Na hun jaarlijkse triomftocht tijdens de World Cheese Awards, is nu hun koffiekaas Barista gelauwerd tijdens Tavola, de tweejaarlijkse vakbeurs voor fijne en verse voeding in Kortrijk Expo die focust op vernieuwing. De Gouden Tavola bekroont de beste innovaties in voeding en bepaalt mee wat morgen op het bord of in het glas van de consument komt en net die prijs prijkt voortaan op de schouw van 't Groendal "Wij zijn fier dat we de Gouden Tavola wonnen", reageren Dominique Steyaert en Johan Deweer. "De jury loofde onze Barista in de groep delicatessen voor zijn innovatief karakter en eenvoud van ingrediënten, gekoppeld aan een sublieme smaak."





De Barista is ontstaan door een samenwerking tussen Kaasboerderij 't Groendal en Koffiebranderij Viva Sara uit Vichte. In de kaasproductie wordt gemalen geroosterde koffie gebruikt.





Dit resulteert in een half-harde kaas met subtiele koffietoets en opmerkelijke zwartgrauwe natuurkorst. (CDR)