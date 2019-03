Koffie- en broodbar Caffè 33 gaat voor zo weinig mogelijk afval: “Onze soeplepels zijn gemaakt van maïs” CDR

21 maart 2019

Gezond, biologisch en duurzaam. Dat zijn de kernwoorden achter Caffè 33, de gloednieuwe koffie- en broodbar langs de Albrecht Rodenbachstraat. Conny Sinnaeve helpt je van maandag tot en met vrijdag van zes tot 13 uur aan een lekker ontbijt, een belegd broodje voor de lunch of een lekkere kop koffie in de burgerwoning die opgenomen is op de lijst van bouwkundig erfgoed. “Wij hechten veel waarde aan gezonde, duurzame en kwaliteitsvolle voeding”, vertelt Conny. “Onze croissants, chocoladekoeken, broden, stokbroden, belegde broodjes,… zijn allemaal biologisch. Hetzelfde geld voor de groenten en de préparé maken we elke dag vers, zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen. Ook onze eitjes koken we in huis en de soep is elke dag in huis bereid. De koffies, van latte machiato over espresso, zijn van Viva Sara en ook allemaal biologisch. En als kers op de taart hebben we ook de nodige aandacht besteed aan al onze verpakkingen want we willen zo weinig mogelijk afval creëren. Onze verpakkingen zijn dan ook ofwel recycleerbaar of biologisch afbreekbaar. Zelfs de koffiebekers en soeplepels. Die laatste zijn gemaakt van maïs.”

Caffé 33 is een take away, maar je kan ook online bestellen. “Via www.caffe33.be kan iedereen z’n bestelling doorgeven en de timing wanneer die moet klaarliggen”, besluit Conny.