KOERSkaffee draait nu al proef MUSEUM VAN DE WIELERSPORT OPENT PAS VOLGENDE MAAND, MAAR... CHARLOTTE DEGEZELLE

08 augustus 2018

02u49 0 Roeselare Hoewel Koers - Museum van de Wielersport pas op 9 september opent, kun je nu al een voorproefje nemen in het KOERSkaffee, achteraan het Arsenaal. Marc Carlisle en Sharon Ramboer serveren er drankjes en maaltijden in een ongedwongen koerssfeer.

Marc Carlisle stond aan de wieg van Irish Tunes, de Irish pub in de Sint-Alfonsiusstraat die onlangs werd overgelaten. Sharon Ramboer is het gezicht van tapasrestaurant La Escalera in de Delaerestraat. Voortaan bundelen ze de krachten in het nieuwe museumcafé, dat KOERSkaffee werd gedoopt. Dat moest aanvankelijk de deuren openen op 1 juni, maar de werken liepen wat vertraging op. "Koers opent pas op Open Monumentendag, op 9 september. Hoewel de werken nog niet helemaal achter de rug zijn, wilden wij niet langer wachten. We zijn nu aan het proefdraaien. Zo hebben we een maandje de tijd om ons in te werken voor het museum de deuren opent", vertellen Sharon en Marc. "We kregen al veel bezoekers over de vloer. Tot nu toe loopt alles vlekkeloos, dus we hebben de eerste horde zonder ongelukken genomen."





Wielertoeristenclub

Dat wielrennen de rode draad is van het KOERSkaffee is logisch en dat zie je zodra je er binnen stapt. In de toog zijn lijnfiguren van renners geëtst en ook enkele wielermemorabilia sieren het interieur. "Straks komt er nog een televisie waarop we de grote wielerwedstrijden zullen tonen. We zijn gegaan voor een gezellige sfeer. Binnen kunnen 56 mensen zitten, op het terras hebben we 60 plaatsen. Daar zijn ze momenteel nog volop bezig met een speeltuin en een groene zone aan te leggen. Andere troeven zijn de twee oplaadpalen voor elektrische fietsen en vanaf 9 september zullen hier ook douches en lockers beschikbaar zijn voor wielertoeristen. We hebben trouwens al onze eigen wielertoeristenclub beet. Wheels In Action heeft hier voortaan zijn lokaal en verandert vanaf volgend jaar van naam", gaan de uitbaters verder.





Het KOERSkaffee is er dus niet alleen voor museumbezoekers, maar voor alle Roeselarenaars of wie gewoon zin heeft in een hapje of drankje. "Dat is voor ons erg belangrijk. Ondanks de naam KOERSkaffee zijn we meer dan een café. Je kunt hier ook terecht voor smakelijke gerechtjes uit grootmoeders keuken, zoals stoofvlees met Rodenbach of karnemelkstovers, maar ook boerenbrood met gehakt, paté of boerenhesp. Daarnaast gaan we onze suggesties telkens linken aan grote wielerwedstrijden: bijvoorbeeld Italiaanse specialiteiten tijdens Milaan-Sanremo. Op dinsdag, zaterdag en zondag serveren we een ontbijt, van dinsdag tot en met zondag een lunch en van donderdag tot en met zondag zijn we ook 's avonds open. Tot slot werken we ook evenementen uit."





Voor meer informatie over het project van Marc en Sharon kan je terecht op de Facebookpagina van KOERSkaffee.