KOERS zoekt gele truien CDR

02 april 2019

07u20 0

Vijftig jaar terug won Eddy Merckx voor het eerst de Ronde van Frankrijk. Om die historische gebeurtenis te vieren, werkt KOERS. Museum van de Wielersport aan een project waarin de gele trui centraal staat. Heb jij een authentieke gele leiderstrui van pakweg LeMond, Van Looy, Nelissen of Cipollini in de kast hangen, laat het hen s dan zeker weten. Elke trui telt voor het welslagen van dit project. Het museum contacteren kan via koersmuseum.be.