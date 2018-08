Koers zoekt gele Mavic-fiets 04 augustus 2018

Koers, het Museum van de Wielersport dat volgende maand de deuren opent in het gerenoveerde Arseneel, is op zoek naar een originele gele fiets (oud of nieuw) van Mavic, het merk van de gele neutrale wagens en fietsen. Wie kan helpen, kan hen contacteren via koersmuseum@roeselare.be. (CDR)