KOERS zes maanden open: al 12.000 keer bezocht Charlotte Degezelle

04 maart 2019

11u11 0 Roeselare Het vernieuwde KOERS. Museum van de Wielersport blijkt zes maanden na de opening een schot in de roos. Op een half jaar tijd bezochten al zo’n 12.000 wielerfanaten het museum in het volledig gerenoveerde Arsenaal. De commentaren zijn unaniem lovend, maar toch is men zopas gestart met een bezoekersonderzoek. “Er is altijd ruimte voor verbetering en stilzitten is sowieso niet aan de orde”, aldus een ambitieuze conservator Thomas Ameye.

Na vier jaar renovatiewerken, goed voor een investering van zo’n zes miljoen euro, en een tijdelijk onderkomen in de ontwijde Paterskerk is het volledig vernieuwde KOERS. Museum van de Wielersport sinds begin september een feit. Tijdens het openingsweekend werd het museum overrompeld, maar hoe gaat het ondertussen met wat de parel aan de kroon van toeristisch Roeselare moet zijn? Bijzonder goed vertellen bevoegd schepen José Debels (CD&V) en conservator Thomas Ameye. “Na zes maanden klokken we of op 11.600 bezoekers”, vertelt het duo. “Vergelijken met vroegere cijfers kunnen we niet. De pop-up in de Paterskerk was een gratis concept en voor echte museumcijfers zouden we al moeten terugkeren tot in 2014. Maar onze doelstelling om jaarlijks 20.000 mensen over de vloer te krijgen lijkt echt wel realistisch. Er komen niet alleen veel Roeselarenaars (die het museum gratis kunnen bezoeken nvdr.), maar bezoekers uit alle windstreken. Zo registreerden we de voorbije maanden zelfs enkele Australiërs, Canadezen, Japanners en Filipino’s.”

Alle bezoekers zijn bijzonder enthousiast over het nieuwe museum. “De commentaren zijn heel lovend en ook ons documentatiecentrum draait op volle toeren en is meer en meer bezet. Als het zo doorgaat zullen we de werking ervan zelfs moeten herorganiseren. Ook is er steeds meer interesse om onze zalen te huren door bedrijven, voor activiteiten,… Zo zal het VIP-ontbijt van Dwars door Vlaanderen straks in de Zaal der Wereldkampioenen plaatsvinden. In het museum zelf deden we al enkele kleine ingrepen met het oog op verbetering. Zo krijgen de bezoekers voortaan een krantje mee tijdens hun bezoek omdat we aanvoelden dat ze toch iets van sturing nodig hadden. In de Zaal der Wereldkampioenen krijgen ze een pocket mee die info geeft over de aanwezige fietsen. Die info staat wel op panelen aan de wanden, maar niet iedereen let direct de link. Bovendien startten we zopas een bezoekersonderzoek op. Hoewel iedereen positief is, kan het altijd nog beter.”

Met het koersseizoen dat zopas startte, wordt het de komende weken wellicht alleen maar drukker in KOERS. En daar doen ze zelf nog een schepje bovenop met enkele activiteiten. “We zijn tijdens het hoogseizoen elke eerste zondag van de maand gratis te bezoeken, op 10 maart passeert de GP Jean-Pierre Monseré aan onze voordeur en op 3 april verwelkomen we Dwars door Vlaanderen in de stad. Op 14 april krijgen de Vrienden van KOERS een exclusieve inkijk in de Service Course van UCI World Tour wielerploeg Trek-Segafredo. Wie dit niet wil missen, kan zich nog last minute Vriend van het museum maken. Op Erfgoeddag, 28 april, focussen we op het vakmanschap in de wielerwereld.”

Ook naar de verdere toekomst toe toont KOERS zich ambitieus. Ze willen koptrekker zijn. “We willen onze collectie graag op een innovatieve manier digitaal ontsluiten om zo ook wie hier niet geraakt te bereiken. Door onze belangrijkste stukken 360 graden te digitaliseren kunnen we ons museum bij de mensen in de living brengen. Ook willen we verder inzetten op technologie bij het wielrennen als kijksport. Dit thema zal aan bod komen tijdens het debat De Toekomst van de Koers op 11 april in Gent waar het museum medeorganisator van is. Dergelijke uithuizige activiteiten willen we trouwens in de toekomst ook meer doen om ons ook buiten de eigen provincie steviger op de kaart te zetten.”

Meer op www.koersmuseum.be.