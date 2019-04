KOERS werkt mee aan meeting ‘Toekomst van de Koers’ CDR

10 april 2019

10u35 0

Op donderdag 11 april, dag op dag 150 jaar nadat de eerste koers op Belgische bodem werd gereden, organiseert de UGent - Leerstoel Frans Verheeke samen met de Sportdienst Gent en KOERS.Museum van de Wielersport in Roeselare een publieke meeting over De Toekomst van de Koers. Het evenement vindt plaats in de mooie historische zalen van het Gentse stadhuis waar 150 jaar geleden de toestemming werd gegeven om die eerste koers te laten doorgaan. Tal van prominenten en protagonisten uit de wielersport krijgen het woord tijdens een panelgesprek. Zowel sportieve, financiële, organisatorische, technologische, sociale, medische als ethische aspecten zullen worden besproken. Zo zal Thomas Ameye, conservator van KOERS, het onder meer hebben over de toekomst van de koers op tv.