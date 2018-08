KOERS palmt nu ook winkeletalages in 30 augustus 2018

Nog anderhalve week en de (her)opening van KOERS, Museum van de Wielersport is een feit. Nu al kan je niet meer om het volledig vernieuwde museum heen dankzij een doorgedreven promocampagne met filmpjes op sociale media, vlaggen in het straatbeeld en affiches in stations. Ook de Roeselaarse handelaars springen op de kar. "Enkele winkels lieten hun etalage inkleden met een slogan, een affiche en een collectiestuk", zegt conservator Thomas Ameye. Onder meer Stephan Gryspeerd, zaakvoerder van De Zoete Zonde en covoorzitter van de vzw Shopping & Centrum Roeselare, liet z'n ijssalon in een toepasselijk jasje steken. Op de etalage prijkt de slogan 'De zoete smaak van de overwinning' en in de zaak hangt, toepasselijk, een bolletjestrui. "Ik heb wel iets met koers. Ik volg de Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix en heb zelf een koersfiets waar ik veel te weinig gebruik van maak", lacht hij. "Maar in een kleinere stad sta je samen sowieso sterker. Het is belangrijk om het totaalbeeld van de stad te promoten, samen Roeselare op de kaart te zetten. We steunen dan ook graag de opening van KOERS, een nieuwe trekker voor Roeselare." (CDR)