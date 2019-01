KOERS open tijdens driedaagse van Velofollies CDR

14 januari 2019

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 januari strijkt fiets- en wielerbeurs Velofollies opnieuw neer in Kortrijk Xpo. Ook KOERS. Museum van de Wielersport is er naar jaarlijkse gewoonte met een stand present. Ze bieden de beursbezoekers bovendien de kans om een bezoek aan Velofollies te combineren met een bezoek aan KOERS. Daarom is het museum ook op zondag 20 januari open van 10 tot 17 uur.