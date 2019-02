KOERS lanceert ‘Roadbook’ voor familiaal museumbezoek CDR

27 februari 2019

20u04 0 Roeselare Met de krokusvakantie in het verschiet lanceert KOERS. Museum van de Wielersport een gloednieuw gezinspakket: Roadbook. Hiermee hopen ze kinderen tussen zes en 12 jaar en hun (groot)ouders een wervelend museumbezoek te bezorgen.

Een museumbezoek met kinderen is niet altijd evident. Toch wil KOERS ook kinderen warm maken voor het wielrennen en hen samen met hun (groot)ouders een leuke ontdekkingstocht door het museum aanbieden. “We vinden het belangrijk dat KOERS kind- en gezinsvriendelijk is”, zegt schepen José Debels. “Mede daarom introduceren we nu het gezinspakket Roadbook. Met een roadbook in de hand en een KOERSmusette zullen 6 tot 12-jarigen en hun familie zich geen seconde vervelen.” In de muzette, ook wel gekend als het bevoorradingstasje van de renners, steken stickervellen, bingokaarten, een boekje dat je op weg helpt om et museum te verkennen, een kleurpotlood met de regenboogkleuren en een postkaart. “Via 15 etappes of belevingsopdrachten die ook inspelen op de tentoongestelde collectie kunnen jong en iets ouders samen op pad”, weet publiekswerker Silla Callewaert. “Families ontdekken hoeveel koers in hun dorp aanwezig is, kunnen hun eigen wielerbijnaam verzinnen, een fiets uit de 19e eeuw testen, hun kennis van het wieleralfabet meten, het gewicht van verschillende fietskaders door de geschiedenis heen vergelijken, … Op het einde van het bezoek kan de postkaart ingevuld worden. Wij versturen die naar de gewenste bestemmeling die dan hopelijk ook eens langs komt om KOERS te ontdekken.”

Voor een KOERSmusette met het roadbook betaal je zeven euro. Je kan het gezinspakket permanent gebruiken tijdens de openingsuren van KOERS en reserveren is niet nodig. Meer info op https://koersmuseum.be/nl/bezoek/met-kinderen/gezinspakketten.