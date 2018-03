Koen Daniëls licht onderwijshervorming toe 15 maart 2018

Op donderdag 22 maart komt Koen Daniëls op vraag van N-VA Roeselare in De Spil toelichting geven over de onderwijshervorming. Wat werd er echt beslist en wat wordt er nog besproken? Iedereen die interesse heeft in het onderwijs in het Vlaamse landschap is welkom om 20 uur in Zaal Komedie. De inkom is gratis en inschrijven is niet noodzakelijk. Johan Strobbe zal als voorzitter van het Davidsfonds de inleiding verzorgen. (CDR)